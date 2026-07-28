Prijave za Žensku trku vrše se putem sajta Beogradskog maratona.



"Drugi deo trkačke sezone u organizaciji Beogradskog maratona uveliko se priprema. Nakon Belog krosa, zatim 39. Powerade Beogradskog maratona i Mini mini Plazma Dečijeg maratona, koji su ponovo bili organizovani na vrhunskom nivou, usledila je letnja pauza, a od septembra predstoje novi trkački izazovi. U kalendaru Beogradskog maratona na programu je prvo trka Belgrade 10K (5. septembar), a potom i Ženska trka koja je zakazana za 4. oktobar", navodi se u saopštenju.

Ženska trka će biti održana 19. put na Adi Ciganliji na stazi oko Savskog jezera u dužini od 7,7 kilometara i kao i svih prethodnih godina okupiće žene svih generacija.

"Osnovni cilj Ženske trke je očuvanje ženskog zdravlja kroz fizičku aktivnost, uz promovisanje solidarnosti, zajedništva i podrške. Kao i svake godine, sve učesnice očekuju pokloni partnera Beogradskog maratona kao i bogat zabavni program", dodaje se u saopštenju.