Jubilarno izdanje najmasovnije sportske manifestacije u Srbiji biće upisano u istoriju evropskog sporta, jer će Beograd istovremeno biti domaćin drugog po redu Evropskog prvenstva u uličnom trčanju.



Ono što ovaj događaj čini jedinstvenim jeste činjenica da će rekreativci iz Srbije, Evrope i sveta imati priliku da trče istom stazom, u istom vikendu i u istom ambijentu sa najboljim evropskim atletičarima koji će se boriti za medalje i titule šampiona Evrope u trci na 10 kilometara, u polumaratonu i maratonu.



Beograd će tog vikenda postati evropska prestonica trčanja, a očekuje se dolazak više od 25.000 učesnika koji će zajedno ispisati novu stranicu istorije ovog sporta, a prijave za učešće dostupne su putem sajta erch2027.com.

"Trke na 10, 21 i 42 kilometra su izuzete iz programa evropskih šampionata u atletici i dodeljuju se organizatorima uličnih trka, a premijerno je po ovom sistemu šampionat Evrope održan prošle godine u belgijskom Luvenu. Drugo Evropsko prvenstvo u ovim disciplinama biće održano u Beogradu što najbolje svedoči o ugledu i poštovanju koje Beogradski maraton ima u Evropskoj atletici i čitavom atletskom svetu", istakao je direktor Beogradskog maratona Darko Habuš.

On je naglasio da su pripreme za ovaj veliki sportski događaj u glavnom gradu Srbije odavno počele.

"Nema sumnje da će ovaj događaj dati jednu potpuno novu dimenziju Beogradskom maratonu u budućnosti. Zato ćemo učiniti sve da poverenje koje nam je ukazala Evropska atletika iskoristimo na najbolji mogući način i napravimo ogroman iskorak u svakom smislu, kako bismo Beogradski maraton pozicionirali među najznačajnije i najmasovnije maratonske trke ne samo u regionu već i u Evropi", zaključio je Habuš.