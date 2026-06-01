Mlada srpska takmičarka u bodibildingu Valentina Strugarević ima godinu iz snova.

Članica reprezentacije Srbije i BBK Borac je u 2026. uzela učešće na tri takmičenja. U Kupu Srbije u Beogradu, Herkules Grand priju( World ranking) u Ohridu i Evropskom prvenstvu u Španiji koje je, razume se, nosilo najveći značaj i prestiž. Bodibilding kraljica iz Čačka na svakom je zauzela prvo mesto!

Inače, pored titula svetske, mediteranske, balkanske i državne šampionke, uspela je da osvoji zlato u kategoriji „Wellness fitness“ i time dodatno upotpuni svoju kolekciju. U nastavku sezone očekuje je mala pauza od napornih i brutalnih treninga koji traju pola godine, a sledeće takmičenje koje ima u planu jeste Svetsko prvenstvo u Ujedinjenim Arapskim Emiratima početkom oktobra.

- Rad u tišini. Neka rezultati govore – napisala je uz jednu od fotografija na društvenim mrežama.