Pobedu je odnela Jaroslava Mahučih, koja je preskočila 1,97 m, ispred Australijanke Elionor Paterson sa 1,94.

Angelina je imala izuzetno teško takmičenje, pošto je i nakon preskočenih 194 cm u trećem pokušaju, odmahivala glavom, a samo nekoliko minuta kasnije odlučila je da se povuče iz takmičenja. Ostaje nada da nije reč o nekoj povredi.

Inače, Topićeva je prethodno savladala 183 i 187 cm iz prvog, a potom i 191 cm iz trećeg pokušaja.

Angelina je ovim trećim mestom zaradila i prvih šest bodova u "dijamantskoj trci".