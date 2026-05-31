Doskorašnji trener Crvene zvezde Saša Obradović neće dugo čekati na novi posao. Izvesno je da će od naredne sezone preuzeti Hapoel Jerusalim, a izraelski mediji bavili su se detaljima ugovora.

Finansijske detalje Obradovićevog ugovora prenosi lokalni “Ynet”.

- Saznajemo da je Hapoel kontaktirao sa srpskim stručnjakom čim su u klubu shvatili da on ne namerava da ostane u Crvenoj zvezdi još jednu sezonu. Tada mu je poslata ponuda koju nije mogao da odbije – plata od oko 700.000 dolara po sezoni - navodi novinarka Efrat Amoraban.

Prema izveštaju ovog medija, dve strane su dogovorile sve uslove, uključujući i broj pomoćnika.

- Obradović će imati trojicu asistenata, a jednog će dovesti po svom izboru. Najverovatnije će to biti Boris Pete, sa kojim je sarađivao u Crvenoj zvezdi. Pored toga, strane su dogovorile i budžet za igrače, koji će biti značajno veći u odnosu na aktuelnu sezonu - piše “Ynet”.