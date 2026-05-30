Džordan Nvora bi mogao da napusti Crvenu zvezdu.

Kako prenosi portal sport5.co.i, Hapoel iz Tel Aviva je u pregovorima sa nigerijskim asom koji je u sezoni za nama bio šesti najbolji strelac Evrolige.

Nvora je pružao sjajne partije u crveno-belom dresu i bio je jedan od ključnih igrača tima sa Malog Kalemegdana. U Evroligi je prosečno beležio 16,9 poena po utakmici uz 54,9 odsto šuta za dva poena, 35,6 odsto za tri i 80,6 odsto sa linije slobodnih bacanja. Uz to je dodavao 4,4 skoka, 1,6 asistencija i 1,1 ukradenu loptu po meču.

Sa Zvezdom ima ugovor do kraja ove sezone, ali uz opciju produžetka na još godinu dana. Hapoel želi da iskoristi mogućnost izlaska iz ugovora i pokuša da realizuje transfer.

Nvora je dugo godina igrao u NBA ligi. U najjačoj ligi sveta je odigrao 219 utakmica, a nastupao je za Milvoki Baks, Indijanu i Toronto.

Leta 2024. godine je usledio dolazak u Evropu i potpis za Efes. Ipak, u Istanbulu se nije najbolje snašao, pa je prešao u Zvezdu, gde je njegov napadački potencijal došao do punog izražaja, pa je skrenuo pažnju brojnih evropskih klubova.

Podsetimo, Nvora se dovodio u vezu sa Barselonom i Real Madridom, sada je u priči Hapoel, pa ostaje da se vidi hoće li Nigerijac i dalje biti u Zvezdi ili sledi rastanak.