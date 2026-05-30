Kako se navodi, Zenit i Radonjić su sporazumno raskinuli ugovor.

Radonjić je 28. januara ove godine preuzeo Zenit, a na 31 utakmici zabeležio je 20 pobeda.

Zenit je u četvrtak eliminisan u polufinalu VTB lige od UNIKS-a rezultatom 4:3 u pobedama.

Crnogorski trener je tokom karijere trenirao Crvenu zvezdu, Budućnost iz Podgorice, Bajern Minhen, Panatinaikos i Bahčešehir.

Zvezda je nakon poraza od Partizana u polufinalu ABA lige otpustila Sašu Obradovića i u potrazi je za novim trenerom. Kao njegova zamena se trenutno najviše pominje Vasilis Spanulis koji je u toku sezone napustio Monako, ali ima navijača koji bi rado ponovo videli Radonjića na klupi crveno-belih.

Radonjić je ekipu sa Malog Kalemegdana vodio u dva navrata. Najpre od 2013. do 2017, a potom od 2020. do 2022. godine. Ukupno je osvojio čak 15 trofeja sa Zvezdom i njen je najuspešniji trener u 21. veku.