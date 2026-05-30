Prva nedelja Rolan Garosa polako ulazi u završnicu, a do sada je viđen ogroman broj iznenađenja.

Apsolutno najveće se dogodilo u četvrtak, kada je Janik Siner ispao u drugom kolu. Italijanski teniser je protiv Huana Manuela Serundola imao 2:0 u setovima i 5:1 u trećem, a onda se potpuno ugasio. Pojavili su se problemi sa povredom i grčevima, što je Argentinac iskoristio i priredio senzaciju godine.

Siner je bio apsolutni favorit za titulu, a njegovim ispadanjem se otvorila šansa za druge tenisere, među kojima je i Novak Đoković. Ipak, srpski igrač je samo dan kasnije izgubio od Žoaa Fonseke iako je imao dva seta prednosti, pa će još morati da čeka na 25. grend slem trofej.

Novakovom eliminacijom se došlo do šokantnog podatka, a to je da u žrebu više nema nijednog igrača koji je osvojio grend slem titulu! Da, dobro ste pročitali. Siner i Đoković su ispali, a pre njih su takmičenje završili Danil Medvedev, Stan Vavrinka i Marin Čilić, pa sada više nema nikoga ko zna kako se osvajaju titule na najvećim turnirima.

Tu su još Kasper Rud i Aleksandar Zverev, koji su igrali finala, ali se nikada nisu okitili titulom.

Podsetimo, na turniru nema Karlosa Alkaraza koji ima probleme sa povredom zgloba desne ruke, zbog čega će propustiti i Vimbldon, pa ćemo sedmog juna na Rolan Garosu dobiti novog grend slem šampiona.