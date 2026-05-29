Holanđanin Jesper de Jong plasirao se u osminu finala Rolan Garosa nakon što je eliminisao Karena Hačanova sa 3:2 (7:5, 5:7, 6:2, 6:7, 6:2).

U danu punom iznenađenja desilo se još jedno jer je tek 106. na ATP listi uspeo da eliminiše favorizovanog Rusa i trenutno 15. igrača sveta.

Duel prepun preokreta na kraju je zasluženo pripao Holanđaninu koji je mogao sve da reši mnogo ranije, ali se nije dao Hačanov.

Na kraju De Jong je došao do uspeha karijere i čeka pobednika duela Halis - Zverev za plasman u četvrtfinale.