Košarkaši Crvene zvezde doživeli su poraz u polufinalu KLS od ekipe Spartaka – 90:89 i kao i prošle sezone ostali bez meča za trofej u Nišu.

Posle meča, na konferenciji za novinare, vršilac dužnosti trenera crveno-belih Milan Tomić je izneo svoje utiske.

- Utakmica je bila neizvesna. I Spartak je bio u prednosti, mi smo se vraćali, a odlučio je jedan šut na kraju u kojem mi nismo igrali dobro odbranu. Ne mogu da zamerim ništa igračima. Borili su se. Kada se odluči utakmica na jedan šut, možeš da kažeš igraču da odigra bolju odbranu, ali to je što je. Čestitam Spartaku na pobedi i što su u finalu.

Usledila su pitanja novinara, a jedno se odnosilo na naredne korake kluba…

- Završila se utakmica. Bićete obavešteni o daljim planovima i tako dalje.

Na pitanje da li bi ostao na klupi ukoliko bi se ukazala prilika, kratko je poručio:

- Ne mogu da vam odgovorim u ovom trenutku ništa.