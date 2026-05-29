Nikola Jović je dokazani navijač Crvene zvezde Meridianbet i uvek je isticao da je deo crveno-bela porodice. Ponovo je pokazao pripadnost, pošto je došao u Niš da uživo posmatra voljeni tim u borbi protiv Spartaka u polufinalu Meridianbet Košarkaške lige Srbije.

U društvu Dragoljuba Avramovića, koordinatora za Zvezdine mlađe selekcije, prati dešavanja u Čairu koja su do sada bila veoma interesantna.

Osim Jovića, Zvezdu prate i svi igrači koji se nisu našli na spisku licenciranih, pa su tako u drugom redu klupe crveno-belih – Čima Moneke, Kodi Miler Mekintajer, Hasijel Rivero, Nikola Kalinić (koji je pod suspenzijom) i Džoel Bolomboj.