Srpska teniserka Aleksandra Krunić i Ana Danilina iz Kazahstana plasirale su se u osminu finala Rolan Garosa u dubl konkurenciji, pošto su danas u drugom kolu pobedile Australijanku Maju Džoint i Belgijanku Hane Vandevinkel rezultatom 6:2, 6:3 za 70 minuta igre.

Srpska i kazahstanska teniserka su u prvom setu napravile dva brejka, dok su u drugom setu tri puta oduzele servis protivnicama.

Krunić i Danilina će u osmini finala protiv ukrajinskog para Anhelina Kalinina i Dajana Jastremska.

Srpska i kazahstanska teniserka su prošle godine došle do finala Rolan Garosa u dublu.