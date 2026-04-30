-Dobar početak godine, Kiki i ja smo se dogovorile u zadnji čas. Bila je u Portugalu na turniru, pa sam je izvadila odatle. Spontano je bilo, uglavnom se pokazuje da su te spontane odluke najbolje. Drago mi je što smo daleko dogurale. Htele smo da igramo da bismo se zabavile. Dugo se znamo, od 12. godine, pa nam je trebalo dvadesetak godina da stanemo na istu stranu terena. Uživamo. Imam povredu od Bili Džin Kinga, imam dve rupture ligamenta, nekako sam se skrpila, sreća pa je dubl na pola terena. Super rezultat, dosta neočekivano. Nismo imale ritam u prvom setu, teško se ulazi u ritam zbog nadmorske visine i vetra, teren deluje kockasto. Iskustvo je presudilo, zajedno smo tražile rešenje - rekla je Aleksandra.

Jedna od glavnih tema u Madridu bila je loša hrana, tačnije trovanje hranom nekih igrača.

-Čula sam da je virus, da su mnoge igračice jele iste stvari, ali nisu se svi otrovali. Jela sam svaki dan isto, ne jedem gambore i škampe, čula sam da je možda do toga. Šta god da koristim, uzimam alkohol da brišem ruke. Zalijem pivom uveče da se dezinfikujem - nasmejala se Aleksandra Krunić koja je gledala meč Atletiko Madrida i Arsenala i navijala je za domaći tim pošto je dobila karte od Olge Danilović, devojke Jana Oblaka.

