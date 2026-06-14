Hrvatska teniserka Dona Vekić osvojila je WTA turnir u Kvinsu, pošto je danas u finalu pobedila Britanku Emu Radukanu 6:0, 7:6 (8:6).

Meč je trajao jedan sat i 48 minuta. Vekić je 76. teniserka sveta, dok se Radukanu nalazi na 42. mestu WTA liste.

Hrvatska teniserka je trijumfom na turniru u Kvinsu stigla do pete titule u karijeri.

Dona je morala da igra kvalifikacije, a tu je poražena od Ane Blinkove u poslednjem kolu. Međutim, ušla je u glavni žreb pošto je Marta Kostjuk odustala od takmičenja. Maksimalno je iskoristila priliku koja joj se ukazala i priredila je pravo čudo u Londonu.

WTA turnir u Kvinsu igrao se za nagradni fond od 1.915.000 dolara.