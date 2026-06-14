Hamilton je u Barseloni zabeležio prvu pobedu otkako je prošle godine prešao u Ferari. On je danas stigao do 106. trijumfa u karijeri u šampionatu F1.



Drugo mesto u Barseloni zauzeo je vozač Mercedesa Džordž Rasel, dok je treći bio aktuelni svetski šampion u F1 Lando Noris iz Meklarena.



Četvrto mesto osvojio je vozač Red Bula Maks Ferstapen, a petu poziciju je zauzeo Oskar Pjastri iz Meklarena.



Bodove su još osvojili Isak Hađar (Red Bul), Pjer Gasli (Alpina), Franko Kolapinto (Alpina), Lijam Loson (Rejsing Buls) i Arvid Linblad (Rejsing Buls).



Vodeći u generalnom plasmanu vozača Andrea Kimi Antoneli iz Mercedesa odustao je četiri kruga pre kraja trke kada je bio na drugoj poziciji.



Antoneli je prvi u generalnom plasmanu vozača sa 156 bodova, dok je Hamilton drugi sa 115.



Kariranom zastavom, koja označava kraj trke, mahao je srpski teniser Novak Đoković.



Naredna trka u F1 biće održana 28. juna za Veliku nagradu Austrije.