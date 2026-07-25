Aktuelni šampion je na stazi "Hungaroring" osvojio prvu pol poziciju ove sezone, a ukupno 17. u karijeri vremenom 1.17,207 minuta.



Drugi je bio vozač Ferarija Luis Hamilton, koji je za Norisom zaostao 0,012 sekundi.



Šarl Lekler iz Ferarija zauzeo je treće mesto sa 0,238 sekundi razlike u odnosu na pobednika kvalifikacija.



Vodeći u generalnom plasmanu Kimi Antoneli iz Mercedesa je bio četvrtoplasirani u kvalifikacijama, a među prvih 10 završili su Oskar Pjastri (Meklaren), Maks Ferstapen (Red Bul), Džordž Rasel (Mercedes), Isak Hađar (Red Bul), Arvid Lindblad (Rejsing Buls) i Niko Hulkenberg (Audi).



Trka za Veliku nagradu Mađarske voziće se sutra od 15 časova.



Antoneli je ima 204 boda u generalnom plasmanu, drugi je Hamilton sa 159, a Rasel je trećeplasirani sa 154 boda.



Mercedes je prvi u konkurenciji timova sa 358 bodova, drugoplasirani je Ferari sa 285, a na trećem mestu je Meklaren sa 195.

