Iako ima ugovor za narednu sezonu sa izraelskim velikanom, Loni Voker je na pragu odlaska iz Makabija.

Tamošnji mediji prate celokupnu situaciju oko statusa odličnog košgetera, a u prvi plan je izbio i Partizan. 

Evo o čemu se zapravo radi: 

-Loni Voker je ponuđen Partizanu i Realu iz Madrida. Španski klub je pokazao ozbiljno interesovanje posle odlaska Marija Hezonje, piše "Israel Hayom", pozivajući se na svoje izvore. 

-Vokerovi predstavnici su ga prethodnih dana, paralelno sa pokušajima da mu pronađu angažman u NBA ligi, ponudili nekolicini evroligaških klubova. Među njima su Partizan i Real Madrid - navodi novinar Tomer Givati. 

Real Madrid je takođe bio zainteresovan za Vokera i prethodne sezone, ali je Loni tada odlučio da se oproba u NBA ligi. 

Ubro je otpušten, pa se vratio na evroligaške parkete u čuvenom žutom dresu. 

Kako sada stvari stoje, NBA ponuda za Vokera nema.  

Prošao je rok za zvaničnu NBA ponudu po klauzuli predvođenoj Vokerovim ugovorom, pa je Amerikanac ostao igrač Makabija. 

-Stručni štab Makabija nije skrivao nezadovoljstvo njegovim partijama, pa je dolučeno da ne bude registrovan za završnicu sezone - navodi se u tekstu "Hajoma". 

 

 