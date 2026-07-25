Iako ima ugovor za narednu sezonu sa izraelskim velikanom, Loni Voker je na pragu odlaska iz Makabija.

Tamošnji mediji prate celokupnu situaciju oko statusa odličnog košgetera, a u prvi plan je izbio i Partizan.

Evo o čemu se zapravo radi:

-Loni Voker je ponuđen Partizanu i Realu iz Madrida. Španski klub je pokazao ozbiljno interesovanje posle odlaska Marija Hezonje, piše "Israel Hayom", pozivajući se na svoje izvore.

-Vokerovi predstavnici su ga prethodnih dana, paralelno sa pokušajima da mu pronađu angažman u NBA ligi, ponudili nekolicini evroligaških klubova. Među njima su Partizan i Real Madrid - navodi novinar Tomer Givati.

Real Madrid je takođe bio zainteresovan za Vokera i prethodne sezone, ali je Loni tada odlučio da se oproba u NBA ligi.

Ubro je otpušten, pa se vratio na evroligaške parkete u čuvenom žutom dresu.

Kako sada stvari stoje, NBA ponuda za Vokera nema.

Prošao je rok za zvaničnu NBA ponudu po klauzuli predvođenoj Vokerovim ugovorom, pa je Amerikanac ostao igrač Makabija.

-Stručni štab Makabija nije skrivao nezadovoljstvo njegovim partijama, pa je dolučeno da ne bude registrovan za završnicu sezone - navodi se u tekstu "Hajoma".