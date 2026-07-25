Poznati NBA insajder Šems Čaranija otkrio je da se ime krilnog košarkaša Real Madrida nalazi na listi želja obe franšize.

-Još jedan igrač za kojeg su zainteresovani Klivlend i Golden Stejt je Mario Hezonja - rekao je Čaranija.

Klivlend je, nakon što nije uspeo da dovede Lebrona Džejmsa, koji je potpisao za Filadelfiju Seventisiksers, usmerio pažnju na pojačanja na krilnim pozicijama.

-Potrebna im je pomoć na krilu. Dva igrača koja prate su Džonatan Kuminga i Mario Hezonja - dodao je Čaranija.

Hezonja je povratak u NBA postavio kao glavni cilj ovog leta, posle šest uzastopnih sezona provedenih u Evropi, od čega je poslednje četiri nosio dres Real Madrida.

Prema ranijim navodima Donatasa Urbonasa iz "BasketNewsa", hrvatski reprezentativac je na vreme ispunio sve uslove za aktiviranje izlazne NBA klauzule u ugovoru sa španskim velikanom, čime je otvorio vrata odlasku iz Madrida.

Njegova budućnost trebalo bi da bude jasnija nakon što je završena saga oko Lebrona Džejmsa, čija je odluka prethodno usporavala aktivnosti brojnih NBA klubova na tržištu.