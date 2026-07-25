Lebron Džejms je iznenadio košarkašku javnost izborom novog kluba. Jedan od najboljih košarkaša svih vremena je potpisao za Filadelfiju, ali još više je iznenadio iznos ugovora koji je prihvatio.

Naime, Kralj je potpisao dvogodišnji ugovor vredan osam miliona dolara, što znači da će u narednoj sezoni zaraditi oko četiri miliona dolara. To je neverovatan pad u odnosu na prošlu takmičarsku godinu, kada je u dresu Los Anđeles Lejkersa inkasirao 50 miliona dolara.

Iako je reč o veteranskom minimumu za igrača njegovog staža, plata je gotovo neverovatna kada se uporedi sa onim što su najveće NBA zvezde navikle da zarađuju. Prema pisanju američkog Wall Street Journala, sa ovim ugovorom Lebron će biti tek oko 317. najplaćeniji igrač lige, što je nezamislivo za čoveka koji je decenijama bio među finansijski najmoćnijim sportistima sveta.

Ono što je posebno zanimljivo jeste da će Milan Momčilović, talentovani košarkaš srpskog porekla koji će naredne sezone igrati za Kentaki, prema američkim izvorima zaraditi šest miliona evra kroz NIL ugovor, odnosno približno dva miliona više nego Lebron Džejms u Filadelfiji.

Ipak, Lebron je jasno poručio da mu novac više nije prioritet, već da želi još jedan napad na šampionski prsten.