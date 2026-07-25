Nekadašnji napadač Crvene zvezde Aksel Bakajoko na sjajan način je započeo novu sezonu u drugoj ligi Švajcarske. Francuz trenutno nastupa za Rapersvil Jona i postigao je gol u porazu svog tima od Vila rezultatom 5:4.

Bakajoko je već u trećem minutu zatresao mrežu Vila i doneo svom timu početnu prednost. U nastavku je usledila prava goleada, viđeno je još osam pogodaka, a na kraju se radovala protivnička ekipa.

Ovog napadača pamte navijači Zvezde. Na "Marakanu" je stigao 2021. godine i Dejan Stanković je u njemu video veliko pojačanje. Došao je kao slobodan igrač nakon epizode u Interu. Očekivalo se da donese veliki doprinos na krilnim pozicijama, ali se to nije desilo i posle 18 meseci je napustio klub.

Odigrao je samo osam utakmica za Zvezdu. Karijera ga je potom odvela dalje od najvećih evropskih scena, a od prošle godine je u Švajcarskoj.

Bio je i mladi reprezentativac Francuske, ali nije ostvario svoj potencijal. Ipak, gol na početku nove sezone bi mogao da bude nagoveštaj boljih dana.