Marijano Dijaz je blizu prelaska u Istru, gde bi trebalo da nastupa kao pozajmljeni fudbaler Deportivo Alavesa.

Prema informacijama Tportala, posao klubova koji su u vlasništvu Baskonija-Alaves grupe blizu je realizacije. Oni već godinama tesno sarađuju, pa ovakva vest ne predstavlja iznenađenje.

Dijaz nije dobio pravu šansu u Real Madridu. Usledio je prelazak u Lion gde je odigrao sjajnu sezonu, što je nateralo najtrofejniji evropski klub da ga vrati u svoje redove. Ipak, ni drugi mandat na "Santijago Bernabeu" nije bio uspešan, pa je 2023. godine napustio klub i otišao u Sevilju, a potom i Alaves.

Napadač iz Dominikanske Republike ima 32 godine. Prošle sezone je u španskoj La Ligi odigrao deset utakmica, ali se nije upisao u strelce. Godinama muku muči sa povredama, pa će u Hrvatskoj pokušati da oživi karijeru.

Dijaz je za Real odigrao 84 utakmice i postigao 12 golova, uz tri trofeja Primere, dve Lige šampiona, dva klupska Svetska prvenstva, Superkup Evrope i Španije, kao i Kup Kralja. Nema sumnje da će biti jedno od najzvučnijih pojačanja u istoriji Istre.