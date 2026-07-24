Adebajo Adeleke je napustio Crvenu zvezdu, saznaje Meridian sport.

Mladi nigerijski vezista više nema pravo da nastupa za juniore, a tokom proleća je imao ulogu bonus igrača u timu Nenada Milijaša. Spekulisalo se da bi mogao da se priključi Grafičaru, ali s obzirom na činjenicu da nije dobio poziv Milana Stegnjaića, Adeleke je otišao.

Momak rođen 2006. godine je u više navrata trenirao sa seniorima. Čak je delovalo i da bi mogao da debituje za prvi tim, najpre kod Vladana Milojevića, a potom i Dejana Stankovića, ali se to nije desilo.

Prednost je dobio Mateja Gaštarov, a Adeleke će pokušati da pronađe sredinu u kojoj će dobiti minute i adekvatnu ulogu.