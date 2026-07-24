Dušan Vlahović se nalazi pred najvažnijom odlukom u karijeri. Srpski napadač je i dalje bez kluba, dugo se spekuliše o raznim opcijama, a sada je u trku ušao Bešiktaš sa neverovatnom ponudom.

Kako saznaje italijanski "Spoert Medijaset", klub iz Istanbula spreman je da Vlahoviću ponudi trogodišnji ugovor vredan neverovatnih 13,5 miliona evra po sezoni. Ipak, to nije sve i čitav posao je znatno skuplji. Da bi se transfer realizovao, Bešiktaš će morati da "ispegla" i astronomske zahteve za provizije agentima i bonus za potpis, koji se procenjuju na čak 30 miliona evra!

O ozbiljnosti turskog velikana svedoči i informacija da je za predstojeći vikend zakazan direktan susret između Vlahovićevih zastupnika i uprave Bešiktaša, gde bi trebalo da se preciziraju svi ključni detalji eventualnog prelaska u tabor crno-belih.

Vlahović je sada pred teškim izborom. S jedne strane, Bešiktaš nudi finansijsku sigurnost i status apsolutne zvezde u ligi koja je u velikom usponu. S druge strane, prelazni rok ulazi u samu završnicu, a Dušan bi mogao da sačeka poslednje dane u nadi da će stići ponuda nekog od giganata iz najjačih evropskih liga (Engleska, Španija ili Nemačka).

Podsetimo, Vlahoviću je istekao ugovor sa Juventusom za koji je igrao četiri i po godine. U Torinu je zarađivao 12 miliona evra po sezoni.