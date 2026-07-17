Trener Juventusa Lućano Spaleti izjavio je da su vrata za srpskog napadača Dušana Vlahovića i dalje otvorena iako mu je nedavno istekao ugovor sa "starom damom".

- Miran sam što se tiče prelaznog roka. Znam da će biti urađeno sve što je potrebno da se tim rekonstruiše. Svi smo složni oko toga. Što se tiče Vlahovića, uradio sam sve što sam mogao. Finansijski poslovi nisu moja odgovornost. Nisam pričao sa njim od završetka prošle sezone, ali on zna šta mislim o njemu. Naši direktori i dalje drže sva vrata otvorena, samo da bi se kroz njih prošlo, mora prvo da se pozvoni - poručio je Vlahović.

Novo lice koje je stiglo u tabor Juventusa je turski defanzivac Zeki Čelik uz redova Rome.

- On je igrač na kojeg možemo da se oslonimo, ima ratnički karakter i njegovo dovođenje je dobra ideja za Juventus. Neće imati problem da se adaptira na novu sredinu. Džef Ekator ima sve kvalitete modernog napadača, sve što je potrebno da bude kompletna „devetka“ - ocenio je Spaleti.