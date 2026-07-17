Denver Nagetsi su nedavno otpustili Jonasa Valančijunasa i sada traže pojačanje na poziciji centra.

Iskusni Litvanac se vratio u Žalgiris, a klub iz Kolorada mora u potragu za igračem koji bi bio rezerva Nikoli Jokiću.

Prema informacijama NBA insajdera Džejk Fišer, u Denveru su svesni da trenutni sastav nije dovoljan kada je u pitanju dubina pod košem.

- Denveru je potreban još jedan potencijalni rezervni centar nakon gubitka Jonasa Valančijunasa. Otpustili su ga svojom odlukom, a on je upravo zvanično potpisao u Litvaniji - rekao je Fišer.

On je dodao da, uprkos dolasku novog igrača na centarsku poziciju, posao Nagetsa još nije završen.

- Doveli su Marvina Beglija da bude rezervni centar, ali i dalje mislim da u Denveru razmišljaju o pronalaženju dodatne dubine u reketu.

Trenutno je jedina klasična alternativa Jokiću Marvin Bagli, koji je sa Denverom potpisao jednogodišnji ugovor nakon epizode u Dalasu.

Denver je dogovorio dolazak Alfe Dijaloa iz Monaka, kao i mladog Trevona Brazila. Ipak, prema poslednjim informacijama iz SAD, Nagetsi nisu završili sa pojačanjima i prioritet im je da potpišu igrača koji bi osnažio reket i rasteretio Jokića.