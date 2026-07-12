Alfa Dijalo je dogovorio prelazak u Denver.

Doskorašnji košarkaš Monaka i najbolji defanzivac Evrolige potpisao je sa Nagetsima ugovor na godinu dana vredan 1,4 miliona dolara, preneo je ESPN.

- Najbolji defanzivac Evrolige Alfa Dijalo pristao je na jednogodišnji ugovor vredan 1,4 miliona dolara sa Denver Nagetsima, potvrdili su agenti Džared Muča i Džavon Filips iz Eksel Sports Menadžmenta za ESPN. Bivši zvezda Providensa i zvezda evropskih takmičenja ulazi u NBA ligu sa 29 godina uz zagarantovani ugovor sa kandidatom za titulu na Zapadu - objavio je dobro poznati ESMP-ov insajder Šams Čaranija.

Amerikanac je u Evropi od 2020. godine. Jednu sezonu je proveo u Lavriju, a onda je usledio prelazak u Monako za koji je igrao pet sezona.

Biće ovo njegov povratak u grad Denver gde je svojevremeno pohađao srednju školu.

Pored titule najboljeg defanzivca lige minule sezone, najbolji je i kradljivac Evrolige u protekloj takmičarskoj godini.