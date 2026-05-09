Košarkaški klub Dubai nalazi se na pragu jednog od najvećih pojačanja za narednu sezonu, pošto je Alfa Dialo blizu prelaska u tim iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, prenosi Meridian sport.

Iako se prethodnih nedelja spekulisalo da bi 28-godišnji košarkaš mogao karijeru da nastavi u Barseloni, prema poslednjim informacijama upravo je Dubai trenutno u najboljoj poziciji da angažuje najboljeg defanzivaca Evrolige u sezoni 2025/26.

Dialo iza sebe ima još jednu veoma zapaženu sezonu u dresu Monaka, uprkos oscilacijama i problemima kroz koje je francuski klub prolazio tokom takmičarske godine.

Krilni igrač je svojim partijama još jednom potvrdio status igrača iz samog vrha evropske košarke, posebno kada je reč o defanzivnom doprinosu, po čemu važi za jednog od najboljih na kontinentu.

U aktuelnoj sezoni Evrolige prosečno je beležio 11,9 poena i 4,4 skoka po utakmici, uz standardno visok uticaj u oba pravca igre.

Dijalo je član Monaka od 2021. godine, a kako sada stvari stoje, po završetku sezone mogao bi da zatvori poglavlje u Kneževini i započne novo u projektu koji iz godine u godinu pokazuje sve veće ambicije na evropskoj sceni.