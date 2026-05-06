Džejms je odigrao svoju poslednju utakmicu u Evroligi u dresu Monaka. Olimpijakos je postao prvi tim koji je izborio plasman na Fajnal-for u Atini, pošto je "počistio" tim iz Kneževine.sa 3:0 u seriji.

Za Džejmsa, to je bio oproštaj u bojama Monaka.

-Iskreno, još nisam stigao da razmislim o svemu. To je nešto o čemu ću razmišljati tokom leta - rekao je Džejms i dodao:

-Bilo je i dobrih i loših trenutaka, ali kada se sve sagleda, ne znam da li bi iko drugi mogao da dođe ovde i uradi ono što sam ja uradio sa ovom grupom momaka. Svi su dali svoj doprinos, ali mislim da niko drugi ne bi mogao ovo da postigne.

Pod njegovim vođstvom, Monako je u svih pet sezona u Evroligi stizao do plej-ofa, uz dva plasmana na Fajnal-for i jedno finale. U čak četiri navrata, put ih je vodio upravo preko Olimpijakosa.

U periodu od 2021. do 2026. godine, Džejms je bio najbolji strelac Evrolige sa čak 535 poena više od drugoplasiranog Vezenkova. Takođe je predvodio ligu po broju asistencija, provedenih minuta na parketu i indeksu korisnosti, uz dve selekcije u idealnu petorku Evrolige, dve u drugu petorku i MVP priznanje za sezonu 2023/24.