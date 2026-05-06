Košarkaši Partizana pobedili su večeras u dvorani "Aleksandar Nikolić" u Beogradu ekipu Bosne rezultatom 81:73 (13:18, 27:14, 23:15, 18:26) u prvoj utakmici četvrtfinala plej-ofa regionalne ABA lige.



Najefikasniji u ekipi Partizana bio je Dvejn Vašington sa 19 poena, dok je Nik Kalates dodao 16. Kod gostiju, najbolji je bio Petar Kovačević sa 13 poena.



Na početku meča povredio se košarkaš Partizana Šejk Milton, koji je morao da napusti teren. On je zbog povrede otišao u svlačionicu i do kraja utakmice se nije vraćao na teren.



Četvrtfinalna serija ABA lige se igre do dve pobede. Drugi meč između Bosne i Partizana biće odigran 10. maja u Sarajevu. Termin eventualne majstorice biće naknadno određen, a domaćin bi bio Partizan.