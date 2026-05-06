Smrt legendarnog Vladimira Cvetkovića potresla je sve ljubitelje košarke i sporta i probudila je mnoga sećanja, a jedno je svakako vezano za njegove velike reči upućene košarkašu Nikoli Jokiću. Cvele je u razgovoru za Informer, pred Evrobasket u Nemačkoj, Italji, Češkoj i Finskoj, za somborskog centra istakao da takvog igrača samo bog, priroda i Srbija rađa.

- Jokić je atipičan američki košarkaš, istovremeno I atipičan igrač, koji se retko viđa i rađa. U njegovoj igri svi trebamo da uživamo. On je uneo neke elemente u košarku, koja je sad praktično novi sport. Ona je potpuno drugačija kad igra Jokić. Kad gledate utakmicu bez Nikole sve možete da predvidite. Kad je Jokić na terenu, ne možete da da predvidite ništa: ni potez, ni progravanje, ni koš, ništa! Nikola je nešto što samo bog, priroda i Srbija rađa - rekao je Cvetković u intervjuu za Informer.

Upitan je legendarni Cvele i da uporedi košarku nekada i sada.

- Nebo i zemlja. Dva sporta. Po brzini, skokovima, šutevima, ove trojke sa sedam, osam metara u moje vreme bi bilo vidi ovu budalu šta je uradio. Sad je to sastavni deo igre. Ne može se porediti nešto što je bilo sa onim danas. Svako vreme imalo je neki svoj stil, kvalitet igre, svoja pravila i znate šta još: Imala je i svoju budućnost, da će u vremenu koje dolazi sigurno biti lošije od buduće košarke - naveo je tada Vladimir Cvetković Cvele.

Podsećamo, bivši košarkaš Crvene zvezde, a takođe i generalni sekretar fudbalskog kluba, preminuo je na Đurđevdan u 84. godini.