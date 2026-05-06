Iako je sezona još uvek u toku, Partizan uveliko razmišlja o sklapanju tima za narednu takmičarsku godinu. Prema informacijama koje stižu iz Španije, crno-beli bi u svoje redove mogli da dovedu Kobija Simonsa.

Reč je o beku koji igra za Baskoniju. Španski klub će na leto izvesno ostati bez ključnih igrača, među kojima je i Simons koji navodno pregovara sa srpskim i regionalnim šampionom.

- Ideja je da Simons zaigra za reprezentaciju na leto i da dobije pasoš što bi značilo da se ne bi računao više kao stranac u ACB ligi što bi bila važna stvar za Baskoniju. Ali, on je odlučio da promeni agenta, odbio je produžetak saradnje. Partizan je u pregovorima sa njim i nije jedini - navodi se u tekstu španskog portala "Encestando".

U istom tekstu se navodi i da je Trent Forest blizu potpisa za Fenerbahče, da nekoliko timova želi Timotija Luvavua-Kabaroa, jedan od njih je i Crvena zvezda. Takođe, ugroženo je i sudbina trenera Paola Galbijatija, tako da bi na leto mogli dfa vidimo velike promene u Vitoriji.