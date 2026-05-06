Denver Nagetsi i Nikola Jokić su završili sezonu već na startu plej-ofa NBA lige. Tim iz Kolorada je odigrao katastrofalnu seriju protiv Minesote i poražen je ukupnim rezultatom 4:2.

Srpski košarkaš je nedvosmisleno rekao da su neophodne promene. Nije ulazio u detalje, ali sve više se priča o totalnom remontu u timu.

Prema izveštajima portala "Clutch Points", sve će početi od trejdovana Kema Džonsona, velikog pojačanja koje je letos stiglo iz Bruklina. Nije se uklopio Džonson u novu ekipu, drastično su mu pali statistički parametri u odnosu na vreme u Netsima, tako da je pitanje da li je Denver uspeo da "unovči" Majkla Portera Džuniora na pravi način. Samo godinu dana kasnije, sprema se da se odrekne Džonsonovog ugovora koji nije mali.

- Kem Džonson je i dalje vezan za četvorogodišnji ugovor vredan 94,5 miliona dolara, koji uz bonuse može da dostigne 108 miliona. Taj ugovor je prvobitno potpisao sa Bruklinom 2023, pre nego što je 2025. stigao u Denver. Njegova plata iznosi oko 23 miliona dolara godišnje do sezone 2026/27 - navodi se u analizi pomenutog portala uz poruku da će ga Denver "saseći".