Denver Nagetsi i Nikola Jokić su završili sezonu već na startu plej-ofa NBA lige. Tim iz Kolorada je odigrao katastrofalnu seriju protiv Minesote i poražen je ukupnim rezultatom 4:2.
Srpski košarkaš je nedvosmisleno rekao da su neophodne promene. Nije ulazio u detalje, ali sve više se priča o totalnom remontu u timu.
Prema izveštajima portala "Clutch Points", sve će početi od trejdovana Kema Džonsona, velikog pojačanja koje je letos stiglo iz Bruklina. Nije se uklopio Džonson u novu ekipu, drastično su mu pali statistički parametri u odnosu na vreme u Netsima, tako da je pitanje da li je Denver uspeo da "unovči" Majkla Portera Džuniora na pravi način. Samo godinu dana kasnije, sprema se da se odrekne Džonsonovog ugovora koji nije mali.
- Kem Džonson je i dalje vezan za četvorogodišnji ugovor vredan 94,5 miliona dolara, koji uz bonuse može da dostigne 108 miliona. Taj ugovor je prvobitno potpisao sa Bruklinom 2023, pre nego što je 2025. stigao u Denver. Njegova plata iznosi oko 23 miliona dolara godišnje do sezone 2026/27 - navodi se u analizi pomenutog portala uz poruku da će ga Denver "saseći".
- U isto vreme, Nagetsi gledaju u ukupan seleri kep od 260,8 miliona dolara, po čemu su drugi u ligi. Njihov raspoloživi prostor u budžetu je duboko u minusu, na -95,8 miliona (29. mesto), dok projektovana ukupna izdvajanja za plate iznose 213,2 miliona dolara (četvrto mesto), što ukazuje na ozbiljan finansijski pritisak - navodi se i dodaje da je jasno da će Džonson morati da bude trejdovan, posebno jer se čeka novi ugovor za Pejtona Votsona.
Čak i uz odlaske rezervista poput Brusa Brauna, Jonasa Valančijunasa i Tima Hardaveja Džuniora - Denver nema dovoljno novca da zadrži i Džonsona i Votsona, tako da je logično da će trejdovati iskusnijeg igrača.
- Iako Netsi nisu trenutno poznati kao zainteresovana strana za Džonsona, već je reč o spekulacijama ljudi iz lige o potencijalnom ponovnom ujedinjenju. Los Anđeles Klipersi su tim koji će verovatno pokazati interesovanje - dodaje se u izveštajima iz SAD o budućoj destinaciji za Džonsona.
Džonson je igrao veoma loše u regularnom delu, da bi podigao formu u plej-ofu, kada je prosečno beležio 14,2 poena, 3,2 skoka i 2,3 asistencije. Ipak, po svemu sudeći, to neće biti dovoljno da ostane u klubu.
Komentari (0)