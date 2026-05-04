Poznati svetski košarkaški agent - Miško Ražnatović, gostovao je na sajtu Front Office Sports, gde je odgovarao na brojne teme, ali se najviše osvrnuo na sezonu Nikole Jokića i pitanja hoće li Srbin biti ponovo MVP NBA lige.

On je upravo upitan da li Jokić zaslužuje to priznanje.

- Po mom mišljenju, da - zaslužuje. Zaslužio je i pre nekoliko godina, kada je Embid bio MVP, ali se to nije dogodilo i niko u našem okruženju tome nije pridavao preveliki značaj. Najvažnije je da on igra na način na koji igra sada. Ako pogledate podatak da ima najbolju individualnu statistiku, mislim da to govori sve - rekao je Ražnatović za Front Office Sports, pa dodao:

- Niko neće reći da MVP nagrada nije važna. Naravno da jeste. Voleo bi da osvoji još jednu, dve ili tri. Svi bismo to voleli. Ali ako se to ne desi, ništa.