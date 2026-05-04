Košarkaše Crvene zvezde očekuje četvrtfinalni meč ABA lige protiv Cedevita Olimpije.

Ipak, crveno-beli su pred ovu seriju čuli lošre vesti.

Prema pisanju "Monda", Kodi Miler-Mekintajer ima problema sa povredom.

Plejmejker Crvene zvezde je doživeo povredu na utakmici sa Barselonom i pitanje je kada će se vratiti na teren.

Navijače Zvezde ohrabruje to što je skinuo zaštitnu čizmu, ali i dalje hramlje, pa tako sigurno neće biti u konkurenciji za prve mečeve plrj-ofa ABA lige.

Prva utakmica Crvene zvezde i Cedevita Olimpije igra se u četvrtak od 18.30 u Beogradu.