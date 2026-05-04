Košarkaši Monaka Alfa Dijalo i Danijel Tajs propustiće zbog povreda treći meč četvrtfinala plej-ofa Evrolige protiv Olimpijakosa, saopšteno je danas.
U saopštenju Monaka se navodi da će Dijalo da propusti duel sa Monakom zbog povrede prepone, dok Tajs ima problem sa prstom.
Dijalo je na prva dva duela protiv Olimpijakosa prosečno beležio 12,5 poena i četiri skoka. Tajs je u prvoj utakmici zabeležio šest poena i šest uhvaćenih lopti, dok je na drugom meču zbog povrede igrao nešto više od dva minuta.
Košarkaši Olimpijakosa vode 2:0 u četvrtfinalnoj seriji protiv Monaka, koja se igra do tri pobede.
Treći meč je na programu sutra od 19.45 časova u Monte Karlu.
