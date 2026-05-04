Ražnatović je u podkastu na sajtu "Front Office Sport" dobio pitanje: ko je sledeći Nikola Jokić?

Nije lako odgovoriti na ovo pitanje iz puno razloga. Teško da će se pojaviti igrač kao što je Jokić, i to na način na koji se pojavio u svetu košarke.

-To je nemoguće predvideti. I kada je Nikola Jokić bio mlad, znao sam da će biti odličan i da će igrati u NBA, ali da će postati jedan od najvećih ikada, to nisam mogao da kažem. Mogu da pomenem Bogoljuba Markovića iz Mege, koji bi sledeće godine mogao u NBA, u Milvoki. On je MVP ABA lige i ima veliki potencijal... - rekao je Miško.

Ipak, na kraju je bio iskren do koske.

-Ali da bude kao Nikola Jokić - to se ne dešava. Tako nešto se viđa jednom u životu.

Povelo se pitanje i o tome ko je MVP.

-Po mom mišljenju, da - Jokić zaslužuje. Zaslužio je i pre nekoliko godina, kada je Embid bio MVP, ali se to nije dogodilo i niko u našem okruženju tome nije pridavao preveliki značaj. Najvažnije je da on igra na način na koji igra sada. Ako pogledate podatak da ima najbolju individualnu statistiku, mislim da to govori sve - rekao je Ražnatović.

Miško ima jasno razmišljanje.

-Niko neće reći da MVP nagrada nije važna. Naravno da jeste. Voleo bi da osvoji još jednu, dve ili tri. Svi bismo to voleli. Ali ako se to ne desi, ništa - dodao je srpski agent o osvajaču tri MVP nagrade.

Jokić je na odmoru, a sada je potpuno jasno da će potpisati novi ugovor sa Denverom. Takođe, ostaje da se vidi i kako će izgledati Denver na kraju ove sezone i ko će biti trejdovan.