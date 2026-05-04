Samo koji dan nakon što je novi predsednik Vaterpolo saveza Srbije Slobodan Soro rekao da u njegovom mandatu selektor A reprezentacije neće moći istovremeno da bude i trener u klubu, Uroš Stevanović, koji je i šef struke Radničkog iz Kragujevca, odlučio je da se povuče iz državnog tima.

Sada već bivši selektor je objavio saopštenje za javnost u kojem kaže:



- Odlučio sam da podnesem neopozivu ostavku na mesto selektora vaterpolo reprezentacije Srbije.

Odluka je teška i neminovna.

Smatram da je posle dolaska novih ljudi na čelo našeg Saveza vreme i za nove ljude pored bazena, u stručnom vođenju najboljeg tima Srbije. Viđenja budućnosti nam se dobrano razilaze i ja ne želim da takva situacija dovede do bili kakvih problema unutar tima i Saveza.

Poslednjih dana svi smo zajedno svedoci javnih nastupa novog predsednika VSS-a koji su, potpuno u suprotnosti sa mojim gledištima, kao i osećajem celokupne nacije ka olimpijskim i evropskim šampionima.

Upravo iz želje da zaštitim igrače koji su zaslužili zlatne medalje i doneli ih u Srbiju, na radost naroda, podnosim ostavku.

Ne želim da dozvolim bilo kakva javna prepucavanja i “stručne analize” a vidim da idemo ka tome, željom drugih.

Momci u bazenu su za mene istinski šampioni i moja ostavka će, verujem, dovesti do malo realnijeg pogleda i možda i poneke pohvale, umesto iznenadnih kritičkih osvrta.

Ujedno je to i prilika da neki novi ljudi dobiju šansu , kao što sam nekada I ja zaslužio najveću čast.

Iza nas u protekle tri godine ostaju olimpijsko i evropsko zlato, kao i četvrto mesto na Svetskom prvenstvu.

Ponosan sam na svaki minut svog selektorskog mandata, a posebnu zahvalnost dugujem svim saradnicima i igračima, bez kojih uspesi ne bi postojali.

Napominjem da se posle ovoga više neću obraćati na ovu temu u izjavama za medije i intervjuima, niti ću ulaziti u bilo kakve polemike.

Srdačan i sportski pozdrav - napisao je Stevanović u saopštenju.