Četiri najbolje plasirane ekipe u ligaškom delu Vaterpolo regionalne lige odigraće ovog vikenda fajnal-for u bazenu Sportsko-privrednog društva Radnički u Velikom parku u Kragujevcu.

Turnir danas u 18 sati otvaraju kotorski Primorac i Jadran iz Herceg Novog, dok prvoplasirani Radnički igra sa Šapcem u 20.30. Utakmica za treće mesto na programu je u nedelju u 18, a finale u 20.30. Ulaz na sve mečeve je besplatan.

Titulu regionalnog šampiona brane izabranici Uroša Stevanovića, koji su bili najbolji u sezoni 2024/25. Radnički je prvi naslov prvaka regiona sovojio 2020/21, a rekorder je dubrovački Jug s pet trofeja.