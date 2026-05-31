Na hipodromu u Somboru održava se drugi trkčaki dan. Naravno, ovakav događaj nije mogao da prođe bez srpskog košarkaša Nikole Jokića.

Jokić je na zasluženom odmoru posle naporne szone, u subotu je u Budimpešti gledao finale Lige šampiona, a u nedelju je rodnom gradu. Puškaš Arenu je napustio razočaran, jer je navijao za Arsenal koji je posle penala izgubio od Pari Sen Žermena, ali zato ove nedelje ima mnogo razloga za slavlje.

Njegovi konji su ostvarili dve pobede. Najpre je trku KK "Vojvođanin"-Sombor dobio Kepten Jog, kome je ovo bio debitantski nastup, da bi se onda trijumfa domogao i Brejkpoint Pelini. Oba grla su švedskog odgoja i imaju tri godine. Brejkopoint Pelini je nastavio impresivan niz, pošto mu je ovo bio četvrti start i četvrta pobeda.

Oba konja je vozio Vladimir Pribić, čovek koji i trenira Jokićeve konje u Srbiji.