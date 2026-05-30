Marko Bojković upisao je pobedu na FNC 31 koji se održava u Beogradskoj areni. On je bio bolji od Pjotra Nidzelskog iz Poljske nakon odluke sudija.

Pred ovaj meč je Marko Bojković bio ogroman favorit, ali se opet s druge strane očekivao i otpor Poljaka.

Činilo se u nekoliko navrata da će Bojković dobiti ovaj meč i dosta ranije, pošto je imao prilike da "dokusuri" rivala dok je bio na zemlji, ali bi naprasno stao i dopustio mu da se brani, pa i da ustane i nastavi borbu.

Tako je bilo i u prvoj, a i u drugoj, a i u trećoj rundi.

Ovo je inače deseta pobeda Marka Bojkovića u karijeri, dok ima i dva poraza.