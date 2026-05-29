Druga utakmica finalne serije igrana u Novom Sadu u sredu uveče prekinuta je u 14. minutu, a nova je zakazana za ponedeljak, 1. juna.

"Upravni odbor RSS je, postupajući po načelu savesnosti i zalaganja za dostojanstvo rukometnog sporta, sportsko viteštvo i fer-plej, a uzimajući u obzir dešavanja oko revanš utakmice finala plej-ofa ARKUS lige za muškarce u Novom Sadu, između RK Vojvodina i RK Partizan AdmiralBet, koja nije završena, a za koju je donesena odluka prvostepenog takmičarskog organa da se odnosna utakmica ponovo odigra, konstatovao da rukometni sport u poslednje vreme doživljava enormni razvojni napredak, te da je od višestrukog značaja da se i ova neželjena situacija reši na najsportskiji način, kako bi prvak države bio dobijen na primeran i učtiv način", navodi se u saopštenju.

Dodaje se da Upravni odbor RSS posebno ima u vidu činjenicu da se i gostujuća ekipa u ovom slučaju obratila Savezu sa željom da se osvajanje titule reši časno i onako kako dolikuje pravim sportistima.

"Stoga, Upravni odbor RSS je zauzeo stanovište da je odluka koju je doneo prvostepeni organ ARKUS lige u celosti opravdana i u svrsi daljeg napretka rukometnog sporta u Srbiji i doprinosi pravim i pozitivnim vrednostima sporta", dodaje se u saopštenju.