Nekadašnji fudbaler TSC-a Ifet Đakovac uskoro će postati novi igrač Vojvodine, piše "Meridiansport".

Nekada jedan od najboljih igrača Superlige Srbije vraća se u našu zemlju posle godinu i po dana proveden u redovima ruskog Akrona.

Vojvodini će 28-godišnji vezista iz Sjenice biti prvo pojačanje za novu sezonu, a očekuje se dolazak i Nikole Čumića, odnosno Dejan Zukić, obojica bivši igrači "stare dame" iz Novog Sada.

Na "Karađorđu" imaju ozbiljne planove za narednu sezonu i spremni su da naprave tim koji bi mogao da se bori i za titulu.