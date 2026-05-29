Fudbaleri Akrona iz Toljatija su u baražu izborili opstanak u ruskoj Premijer ligi.

Čelnici kluba žele da izbegnu sličan scenario sledeće sezone, pa su u potrazi za stručnjakom koji će ih voditi ka bezbednoj zoni na tabeli.

Jedan od onih koji bi mogao da bude ključni faktor u stabilizaciji tima iz Toljatija mogao bi da bude aktuelni trener Partizana, kako prenosi ruski Sportivo.

Blagojević je u tek okončanoj takmičarskoj godini sedeo na klupi kluba iz Humske u dva navrata.

U prvom mandatu je doveo crno-bele do prvog mesta u Superligi sa četiri boda ispred najvećeg rivala.

Međutim, neočekivano je smenjen, da bi ga klub naprasno vratio nakon prolećnog "raspada sistema", ali ni Blagojević nije pomogao da Partizan izbegne pad na treće mesto na tabeli.

S obzirom na katastrofalnu situaciju u Humskoj, u svakom smislu i obliku, teško je očekivati da će Partizan tražiti nekog drugog trenera, pa se očekivalo se da će upravo on izvršiti i predstojeću prozivku fudbalera pred start nove takmičarske godine.