Predrag Mijatović i Danko Lazović su u ozbiljnom ratu...

Pokušali smo više puta da ih pomirimo. Razgovaram sa Mijatovićem u nameri i želji da Skupština protekne mirno i civilizovano. Kakva god odluka da bude, potrebno je da je svi prihvatimo, bez obzira ko šta o kome misli. Da se sklonimo sa naslovnih strana sa ovih tema i da pričamo o pojačanjima. Naravno da ovo zaokuplja pažnju, ali nije dobro za reputaciju i imidž kluba. Hajde da Skupština protekne na način koji je dostojan imena Partizana - rekao je Ljajić gostujući u Jutarnjem programu Televizije Una.

Od ranije se zna da će sednica biti zatvorena za javnost, da će i glasanje, koje će svakako uslediti u jednom trenutku, biti tajno, a valjda neće biti nemilih scena kao u jesen 2016, kad se zainteresovani za funkcije umalo nisu pobili.

-Neka kaže svako ko šta ima, ljudi će se izjašnjavati. Stavićemo na glasanje poverenje svakom članu Upravnog odbora. Čak i da ostane ili da se promeni ovaj sastav, Uprava mora da se pojača, da dođu novi ljudi, sveža energija iz sveta sporta i privrede, javni radnici i ljubitelji Partizana – da uđu pravi partizanovci. Smučilo mi se da idem od jednog do drugog i da slušam razloge zašto neće da uđu. Neću ni od koga da tražim novac, jer Partizan mora da živi od toga da stvara i prodaje igrače. Sve drugo što dobijemo od države i sponzora trebalo bi da bude sekundarno u odnosu na prodaju, koja je primarna. Lud je svako ko se nada da će neko doneti džakove para.

Još jednom, kao neka vrsta apela, za delegate, a ima ih 41.

-Najvažnije je da sve bude mirno i civilizovano, da se iznose primedbe i kritike, ali da se poštuje sve što se kaže i da nastavimo da podržavamo Partizan bez obzira na to da li imamo funkciju ili ne. Da se sklonimo iz medija makar po ovim unutrašnjim dešavanjima kojima svi ispiraju usta, jer se tome raduju naši protivnici.