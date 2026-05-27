Novak Đoković, započeo je svoju misiju u Francuskoj gde cilja istorijski 25. grend slem i svoju četvrtu titulu na Rolan Garosu.

Ipak, dok se Nole fokusira na šljaku Pariza, sa ATP liste stigle su vesti koje pozivaju na oprez.

Novak će tokom celog turnira morati da drži jedno oko na rezultatima svojih najvećih rivala. Trenutni pogled na ATP listu uživo donosi neprijatan prizor – Đoković je privremeno skliznuo na devetu. poziciju.

Razlog je jednostavan: Novak brani veliki broj bodova iz prošle sezone (polufinale Pariza), dok njegovi pratioci vrebaju priliku da ga ugroze pred jedan od glavnih ciljeva sezone – Vimbldon.