EHF je kaznio Hrvatski rukometni Savez i selektora Dagura Sigurdsona zbog incidenata na Evropskom prvenstvu koje je održano u januaru ove godine.

HRS će morati da plati 10.000, a Sigurdson 4.000 evra.

- Rukometni sud EHF-a doneo je dve odluke u vezi sa incidentima vezanim za muško prvenstvo EHF EURO 2026, u kojima su učestvovali Hrvatski rukometni savez i članovi hrvatske delegacije.

U prvom slučaju, selektor hrvatske reprezentacije Dagur Sigurdson kažnjen je sa 4.000 evra zbog pogrdnih izjava datih Evropskoj rukometnoj federaciji tokom zvanične konferencije za novinare nakon polufinala. Od toga je 2.000 evra kazne izrečeno uslovno, sa rokom od dve godine.

U drugom slučaju, Hrvatski rukometni savez kažnjen je sa 10.000 evra zbog kršeći zvanični protokol ceremonije dodele medalja EHF-a i protokol o zastavama, nakon što je istaknuo nedozvoljenu zastavu tokom ceremonije dodele medalja. Od toga je 2.500 evra kazne izrečeno uslovno, sa rokom od dve godine - navodi se u saopštenju EHF.

U saopštenju nije navedeno o kojoj je zastavi reč, pretpostavlja se da je HRS kažnjen zbog zastave Herceg-Bosne sa natpisom „Ljubuški“, koja se pojavila tokom proslave osvajanja bronzane medalje na Evropskom prvenstvu. Pored zvanične zastave Hrvatske, rukometaši su tokom ceremonije dodele medalja imali i tu zastavu, a kasnije su se neki reprezentativci fotografisali sa njom.

Podsetimo, Hrvatska je na Evropskom prvenstvu osvojila treće mesto pošto je u meču za bronzu savladala Island.