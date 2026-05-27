Mančester junajted je odlučio da ojača vezni red i pojačanje je našao ponovo u Italiji.

Klub sa "Old Trafoda" je poslednjih godina veoma aktivan u italijanskom merkatu, a sada su ponovo otišli u Bergamo gde su kupili i Rasmusa Hojlunda.

Sada su dogovorili transfer Brazilca Edersona, kojeg će platiti 40 miliona evra plus 5 miliona u bonusima.

Ovo je dobar posao za Atalantu s obzirom da Ederson ulazi u poslednju godinu ugovora. Došao je pre 4 godine iz Salernitane za 23 miliona evra, a osvojio je Ligu Evrope sa klubom iz Bergama.

Za reprezentaciju Brazila je odigrao 6 utakmica. U tek završenoj sezoni je odigrao 41 utakmicu i postigao 3 gola uz 2 asistencije.