Engleski stručnjak Majkl Karik ostaje trener fudbalera Mančester Junajteda, saopštio je danas klub sa Old Traforda. Kako je saopšteno iz trostrukog prvaka Evrope, Karik (44) je sa čelnicima kluba potpisao ugovor do juna 2028. godine.

Karik je u januaru na klupi "crvenih đavola" nasledio Rubena Amorima i upisao 11 pobeda u 16 utakmica Premijer lige, što je bilo dovoljno za treće mesto i povratak u Ligu šampiona.

-Odgovornost vođenja našeg posebnog fudbalskog kluba ispunjava me ogromnim ponosom. Tokom proteklih pet meseci, ova grupa igrača je pokazala da može dostići standarde otpornosti, zajedništva i odlučnosti koje ovde zahtevamo. Sada je vreme da ponovo zajedno krenemo napred, sa ambicijom i jasnim ciljem. Mančester Junajted i naši neverovatni navijači zaslužuju da se ponovo bore za najveće trofeje - rekao je Kerik za klupski sajt.

U klubu su zadovoljni.

-Majkl je u potpunosti zaslužio priliku da nastavi da vodi naš tim. Za vreme dok je obavljao ovu ulogu, videli smo pozitivne rezultate na terenu, ali i više od toga, pristup koji se poklapa sa vrednostima, tradicijom i istorijom kluba. Majklova dostignuća u vraćanju kluba u Ligu šampiona ne bi trebalo potcenjivati. Izgradio je snažnu vezu sa igračima i može biti ponosan na pobedničku kulturu u Karingtonu i u svlačionici, koju nastavljamo da gradimo - rekao je sportski direktor Crvenih đavola Džejson Vilkoks.