Sastav Engelske za Svetsko prvenstvo još uvek nije objavljen zvanično, ali... Skoro sve je poznato.

U četvrtak, javnost je, takođe iz medija, saznala da na spisku nema iskusnog štopera Harija Megvajera, do juče standarnog u gotovo svakoj akciji selekcije "tri lava" prethodnih godina.

Megvajerov izostanak sa spiska se može dvojako tumačiti, za nekoga je iznenađujuć, za nekoga ne. Englezi definitivno mogu bez igrača kalibra Megvajera, ali su, ruku na srce, izostanci do juče nedodirljivih Palmera i Fodena prilično iznenađujući.

Samo dve godine ranije reprezentacija Engleske, pod Sautgejtom, niej mogla da se zamisli bez dvojice ofanzivaca. Ali fudbal je nekada surov. Jedna "tanka" sezona za obojicu, prošaran apovredama i manjkom minuta na klupskom niovu i posledice su teške - za selektora nacionalnog tima u ovom trenutku nisu bili dovoljno dobri da završe na konačnom spisku.

Foden je, podsetimo, bio starter u finalu EURA 2024 koje je Engleska izgubila od Španije, dok je Palmer ušao sa klupše i bio strelac jedinog gola za poraženi tim.

Iza Palmera je loša sezona sa Čelsijem, i timski i individualno, koju je on odigrao na preskoke zbog problemima sa povredom.

Zbirno, upisao je 10 golova i tri asistencije na 33 utakmice u svim takmičenjima. Foden je na 49 utakmica postigao deset golova, sedam puta je bio asistent.