Obradović je otišao sa konferencije za medije posle poraza Crvene zvezde od Partizana.

-Mislim očigledno je da je on na granici živaca i ja ga potpuno razumem, ali baš i ne opravdavam jer mora da izdrži, Kada pobedi uvek je bilo pitanja i pitanja pa se pričalo i po pola sata, a mora to i kada se izgubi nažalost. Verovatno da bi bilo vrlo nezgodnih pitanja škakljivih. Razumem ga, znam u kakvom je stanju. Teško je - rekao je Vlade Đurović na startu.

Nastavio je u istom ritmu.

-Dobro on je smogao snage i čestitao Partizanu na pobedi, sa te strane Partizanu više ne treba. Nije se žalio ni na šta. Ali on nosi veliki teret i bol u grudima. Ko zna šta je sada bilo u svlačionici. Normalno da mu nije lako. Morao je. Znam mnogo trenera koji su bili u svojim karijerama u sličnim situacijama pa nekako... Ipak moraš to da izdržiš. Prvo njegova je dužnost da kaže ljudima. Oni imaju pravo da pitaju, ta pitanja mogu da budu škakljiva. E on na ta pitanja ne mora da odgovori. Može da kaže izvinite na ovakvo pitanje neću da odgovorim. Ali morao je da ostane.

Imao je poruku za Obradovića.

-On je jedan vrlo korektan ćovek nikada nisam čuo da je neko o njemu rekao nešto loše. Da on sa nekim ne govori, da je u svađi, on je korektan čovek. Viđao sam ga kao trenera, stanujemo vrlo blizu i viđamo se i na kafi. Stvarno mi je žao, jer znam šta je proživeo. Bio sam trener Zvezde i znam šta je biti trener Zvezde ili Partizana. Saša je došao drugi put, prvi put nije bilo lako. Prvi put je otišao čalk i ranije. Ja mislim da je i Pešić bio dva puta. On je znao šta ga čeka - naglasio je Đurović.

Istakao je da je neko morao da sugeriše treneru Crvene zvezde da se drugačije ponese u ovoj situaciji.

-Nije nijedanput bilo problema kao sada što je napravio ovaj. Morao je da izdrži. Ja da sam bio tu ja bih mu rekao nešto. Ili bi bilo ovo što kaže Loki da je dobio savet od nekoga da ne kaže ništa. Teško je sada. Postoji ta KLS liga i tu mora Zvezda da učini sve da popravi ovaj utisak. To je, onako jedna stvar koju igrači diskutuju mnogo. A sa druge strane možda će to da bude i dobro jer su igrači očekivali kritiku, a ostali su bez toga, oni nisu nezadovoljni - završio je Vlade Đurović.